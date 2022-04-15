الكويتيون ثامن أكبر مشترٍ للعقارات بتركيا في مارس

أظهرت بيانات إحصائية تركية اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثامنة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في مارس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 156 عقاراً في مارس الماضي ليحلوا في المرتبة الثامنة، في حين تصدر الإيرانيون القائمة بشراء 784 عقاراً وجاء العراقيون ثانياً بشراء 741 ثم الروس 547 والألمان 244 والكازاخستانيون 241 والأفغان 214 والأوكرانيون 168 عقاراً.

وأضافت أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال مارس الماضي بلغ 5567 عقارا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2021.

وذكرت أن مدينة إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في مارس الماضي اذ بلغ عدد العقارات المباعة 2245 عقاراً تلتها أنطاليا بعدد 434 عقاراً ثم العاصمة أنقرة بعدد 347 عقاراً.

وبينت أن المبيعات سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 45.1 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 14344 عقاراً.