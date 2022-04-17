“الصحة”: تحديث أرقام الجوازات الجديدة في “مناعة” أوتوماتيكياً

أعلنت وزارة الصحة تحديث أرقام الجوازات الجديدة في تطبيق مناعة «أوتوماتيكيا»، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية عبر الربط بالنظام الآلي بين الجهتين، مشيرة الى انه يشمل المواطنين والمقيمين الذين يقومون بتجديد جوازاتهم.

وذكرت أن التحديث سيشمل جوازات المواطنين والوافدين الذين يقومون بتجديد جوازاتهم اعتبارا من تاريخ 13 ابريل.

وأضافت أنه عند تجديد جوازات المواطنين والمقيمين سيتم تحديثها في تطبيق «مناعة» أوتوماتيكيا بمجرد تجديد الجواز عبر الربط الآلي بين وزارتي الصحة والداخلية، لافتة الى أن هذا الإجراء يأتي تسهيلا على المواطنين والمقيمين.

وبينت أن من قام بتجديد جوازه قبل هذا التاريخ عليه مراجعة مركز الكويت للتطعيم في مشرف لتحديث رقم الجواز الجديد وتعديله في تطبيق «مناعة».