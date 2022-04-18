“السكنية” تتسلم عدد من المباني الخدمية في المطلاع

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن القيام في اجراءات الاستلام الابتدائي الجزئي لعدد من المباني العامة الخدمية في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني خلال الشهر الجاري من خلال تشكيل لجان الاستلام المكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الشأن ومهندسي المؤسسة بغرض معاينة الاعمال وتسليمها للجهة المعنية المستفيدة.

وأشارت «السكنية» في بيانها إلى أن الاستلام الابتدائي اشمل عدد 4 محلات تجارية في الضاحية «N10» بالإضافة إلى عدد 4 مساجد محلية و4 سكن إمام ومؤذن، وعدد 8 محلات تجارية في الضاحيتين «N6» و«N9» بالإضافة إلى عدد 8 مساجد محلية و8 سكن إمام ومؤذن.

وأكدت «السكنية» في بيانها على أنها تسعى لانجاز كافة المباني الخدمية بالتزامن مع شروع المواطنين في الانتهاء من قسائمهم وبدء عملية السكن الفعلي لتكون كافة الخدمات متاحة لهم.