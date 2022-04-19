وزير الإعلام يحيل 54 موظفاً بينهم قياديون إلى التقاعد

أصدر وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين، توجيهاته بإحالة جميع الموظفين العاملين في وزارة الإعلام ممن استوفوا الخدمة للتقاعد دون استثناء للقياديين، عملاً بالمادة « 76» من نظام الخدمة المدنية.

وقالت مصادر إن اجمالي المحالين يبلغ 54 موظفاً، وإن قرارات روح الدين التي تستهدف تمكين الشباب ليست الأولى فمنذ توليه الحقيبة الوزارية أصدر عدة قرارات منها إحالة بعض الوكلاء إلى التقاعد وقرارات تدوير للمدراء في الوزارة لتجديد الدماء والدفع بالشباب لاستلام زمام المسؤولية تنفيذاً للوعد الذي اطلقه بضخ دماء الشباب في وزارة الاعلام.

وأضافت أن وزير الإعلام والثقافة منذ توليه الحقيبة الوزارية وهو يعمل لتحديث المنظومة الإعلامية بما يتواكب مع المنظور العالمي والنظرة المستقبلية التي يطمح إليها الشارع الكويتي للنهوض بالمستوى الاعلامي.