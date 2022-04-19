الغانم: الحكومة المستقيلة أبلغتني باعتذارها عن عدم حضور الجلسات

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «الحكومة المستقيلة أبلغتني باعتذارها عن عدم حضور الجلسات وموضوع قبول الاستقالة أمر بيد القيادة السياسية وحدها».

وأضاف الغانم «قُدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين أحدهما قدم يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي والآخر قدم يوم الأحد والطلب الثاني حدد تاريخاً للجلسة وهو يوم غد الأربعاء».

وزاد الغانم «لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة ووجهت لي اعتذاراً رسمياً عن عدم حضور جلسة الأربعاء الماضية وأيضا كتاب آخر في تاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن عن عدم حضور الجلسات لأنها مستقيلة ولم يتم البت في موضوع الاستقالة».