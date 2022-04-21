“الكويت” بطلاً للدوري الممتاز للمرة 17

توّج «الكويت» بلقب النسخة الـ 60 من «دوري stc الممتاز» في كرة القدم قبل جولة من النهاية بعد تعادل ملاحقه كاظمة مع القادسية سلباً، الاربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

واستعاد «الابيض» الدرع الذي فقده لمصلحة العربي في الموسم الماضي بعدما احتكره لـ 4 مواسم متتالية، وعادل الرقم القياسي الذي كان يتشارك فيه القادسية و«الأخضر» بـ 17 لقباً.

وبات «الكويت» (39 نقطة) يبتعد بـ4 نقاط عن «البرتقالي» مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما امام العربي والسالمية على التوالي.

وفي لقاء آخر، اقترب الفحيحيل من ضمان البقاء في الدوري الممتاز بفوزه المهم على السالمية بهدف للنيجيري سيدريك هنري (9) رافعاً رصيده الى 15 نقطة في المركز السابع فيما الخاسر على نقاطه الـ 28.