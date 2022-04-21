الطقس مائل للحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في البلاد نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار العالق على بعض المناطق.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى ان الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.