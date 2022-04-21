“هيئة الاتصالات” تعلن فتح باب التراخيص لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية

اعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الخميس فتح باب التراخيص لتقديم خدمات الحوسبةالسحابية للجهات الحكومية بدولة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان الحوسبة السحابية من الثورات التقنية الحديثة المهمة في التقدم والتطور التقني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اذ قامت الحكومات في دول العالم بالتحول الى الحوسبة السحابية نظرا لما توفره من مزايا عديدة في مختلف المجالات إدارية كانت أو تقنية.

وأضافت ان الحوسبة السحابية تسهم وتسخر التكنولوجيا في تسهيل اجراءات الأعمال وإتاحتها بسهولة للأفراد والمؤسسات ما جعلها ضرورة ملحة حتى يتسنى للقطاع العام في البلاد مواكبة هذا التقدم والتطور العالمي “لتكون الكويت سباقة في هذا المجال إقليميا وعالميا”.

وأكدت الهيئة أن اصدار ترخيص مقدم خدمات الحوسبة السحابية يعتمد على شروط الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية ومرفقاته ومنها أن الاطار التنظيمي ملزم للجهات الحكومية بدولة الكويت مشيرة إلى أن تصنيف البيانات الحكومية كما هو مفصل بسياسة تصنيف البيانات ينقسم الى أربعة تصنيفات.

واوضحت أن البيانات التي تكون من التصنيف الثالث والرابع لا يجوز تخزينها خارج دولة الكويت لحساسيتها مضيفة انه بإمكان الشركات التي تمتلك خوادم ومساحات تخزين للبيانات داخل الكويت ان تقدم طلب اصدار لهذا الترخيص وكذلك بالإمكان اصدار إذن للشركات التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية من غير قابلية تخزين (SaaS and PaaS).

وبينت الهيئة أنه سيتم استقبال الطلبات عبر موقعها الإلكتروني (citra.gov.kw) مبينة انه سيتم التدقيق بالبيانات واصدار الترخيص بعد 5 ايام عمل في حال توفر كل المستندات المطلوبة.

وذكرت انه على الشركات العالمية والمحلية التي ترغب بالتعامل مع الجهات الحكومية او الاستمرار بتقديم خدمات الحوسبة السحابية التسجيل وأخذ إذن أو ترخيص منها موضحة ان من لا يلتزم بتلك الشروط سيتم مخالفته حسب ما هو منصوص بالاطار التنظيمي.