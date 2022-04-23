وفاة شخص في “يونيفرسال ستوديوز” بكين

توفي شخص كان يزور متنزه “يونيفرسال ستوديوز” الترفيهي في بكين بعدما تعرض لنوبة قلبية على هامش مشاركته بإحدى الألعاب التشويقية، على ما أعلن المجمع الترفيهي.

ويستقطب المتنزه الذي افتُتح العام الماضي عدداً كبيراً من الزوار يومياً. ولم تُسجّل حتى اليوم أي حادثة خطرة.

وقال المتنزه في بيان مساء الجمعة “في بداية الأسبوع، وفي محيط لعبة «ديسيبتي كوستر»، تعرض أحد الزوار لحالة صحية طارئة تطلبت تدخلاً طبياً”.

وأضاف “اتخذنا إجراءات الإسعافات الأولية فوراً وأجرينا إنعاشاً للقلب والرئتين من خلال استخدام جهاز الصدمة الكهربائية، ونقلنا الشخص إلى المستشفى”، لكنّه “توفي للأسف”.

ولم يحدد البيان جنس الزائر أو عمره، ولم يذكر كذلك ما إذا كانت النوبة حدثت قبل صعود الزائر إلى اللعبة أو أثناء اللعب أو بعده.

ولعبة “ديسيبتيكوستر” المستوحاة من سلسلة أفلام “ترانسفورمرز” هي عبارة عن قطار دوار يسير بسرعة فائقة ويجعل راكبيه جالسين بوضعية مقلوبة.

وتشير التعليمات المذكورة على إحدى اللوحات بوضوح إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب أو حالات صحية خطرة لا ينبغي أن يلعبوا بالـ”ديسيبتيكوستر”.

وأعلن المتنزه الترفيهي “إغلاق هذه اللعبة موقتاً من باب الحذر وللتعاون في عمليات التحقيق التي تجريها السلطات المختصة”، مضيفاً “تبيّن بعد عمليات تحقق دقيقة أنّ اللعبة تعمل بشكل طبيعي وتحترم معايير السلامة”.

وافتتح هذا المتنزه الترفيهي، وهو الأوّل لـ”يونيفرسال ستوديوز” في الصين، أبوابه في 20 أيلول/سبتمبر 2021.

ويأتي الزوار إليه ليستمتعوا بألعاب حماسية وعروض مستوحاة من أفلام عدة من بينها “هاري بوتر” و”ترانسفورمرز” و”كونغ فو باندا” و”ديسبيكابل مي”.