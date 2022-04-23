سابقة تاريخية في انتخابات “بلدي 2022”

في سابقة تاريخية لانتخابات المجلس البلدي ستشهده انتخابات 2022 ، إعلان فوز مرشحان في التزكية في كلاً من الدائرتين السابعة والعاشرة بعد تفردهما في الترشح في دائرتيهما.

وأُغلق باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي 2022 بتقدم أربعة مرشحين في اليوم الأخير وهم السعيد احمد السعيد مرشحاً عن الدائرة الثالثة ، وطلال عباس القطان و علي حميد صرخوه مرشحان عن الدائرة الرابعة ، وسالم محمود البلهان مرشحاً عن الدائرة الخامسة .

ليصل إجمالي مرشحين البلدي الى 44 مرشحاً سيتنافسون على 10 مقاعد للمجلس البلدي في 21 الشهر المقبل ، وتصدرت الدائرة الثالثة الدوائر بـ 10 مرشحين ، تليها الدائرة الرابعة بـ9 مرشحين ، وبعد ذلك تأتي الدائرة الخامسة بـ6 بينما تساوت كلاً من الدائرة الاولى والسادسة و الثامنة بـ4 مرشحين ، وتليها الثانية بـ3 مرشحين ، والتاسعة بمرشحين فقط ، و سجل في الدائرتين السابعة والعاشرة مرشحاً واحداً فقط لكلاً منهما .

وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي انه بعد إغلاق باب الترشيح في دائرة للإنتخاب ولم يتقدم في الدائرتين “السابعة ” و” العاشرة” سوى مرشح واحد ، سيتم الإعلان عنهم بأنهم أعضاء مجلس بلدي بسكل رسمي عن طريق النائب الأول لوزير الداخلية .

حيث لم يترشح في الدائرتين سوى”خالد مفلح المطيري في السابعك ونصار العازمي في الدائرة العاشرة .

واشار الشطي إلى أنه حسب المادة 25 من من قانون الإنتخاب في حال لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب الانتخاب يعلن وزير فوز هولاء المرشحين ‏بالعضويه دون الحاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

وقال ان عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي والتي ستجرى 21 مايو القادم 44 مرشحا بينهم امراتين مشيرا الى انه على جميع المرشحين خلال 10 ايام التوجه مخفر الدائرة الانتخابية التي يود الترشح فيها لاثبات عملية الترشح .

واضاف الشطي في تصريح صحافي انه تم تشكيل برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشان فحص طلبات الترشح لانتخابات اعضاء المجلس البلدي والتي ستقدم تقرير نهائي لاعداد المرشحين لوزير الداخلية موضحا أن الإدارة ستستقبل المناديب والوكلاء الخاصين بالمرشحين الذين سيعملون مع المرشحين يوم الانتخاب في لجان الانتخاب بعد إقفال باب الترشح مضيفا ان الادارة ستستقبل موظفي وزارة الداخلية الذين سيعملون مع روؤساء اللجان الانتخابية

واشار الشطي إن عدد لجان الاقتراع 603 لجان موزعة على 102 مدرسة في مختلف الدوائر الانتخابية العشر للمجلس البلدي مؤكداً أن باب التنازل سيبدأ من أول يوم ترشح وحتى 7 أيام قبل موعد الانتخابات.

وقال مرشح الدائرة الرابعة علي حميد صرخوه أنه تقدم في الترشح لإنتخابات المجلس البلدي ليكون بجانب أخوانه المرشحين حين الوصول بحل العديد من المشاكل المشاكل والقضايا العالقة في الدولة واهمها القضايا الإسكانية التي حلولها مازالت بطيئة تحتاج لتفعيل أكثر.

وطالب صرخوه من بعض التجار الذين يريدون الاستفاده من المشاريع السكنية في المدن الجديدة ، بأن يتجهون للأستثماري والتجاري أكثر والبعد عن الساحات المتوفرة في السكن الخاص او إيجاد حلول أخرى والبعد عن ظاهرة الزحمة التي أصبحت تشكل سلبية في السنوات الأخيرة .

بدوره أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس طلال عباس القطان، أن المواطنين الكويتيين حريصون بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الخاص في المجلس البلدي ، والله يكتب التوفيق للجميع.

واشار إلى أن الهدف من خوضه سباق الترشح من أجل المساهمة في حل ولو جزء بسيط من المشكل المتراكمة في الدولة ، خاصة أن الوضع يحتاج لتكاتف وتعاون للقضاء على كل هذه الأزمات من قضايا آسكانية وبيئية وصحية.

وأشاد بدور المجلس البلدي الحالي خاصة أنه نجح في تقدم حلولا إسكانية كما ساهم في تحرير أراضي ومشاكل متعددة كانت عالقة منذ سنوات طويلة.