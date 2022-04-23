تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل العسكريين من روسيا إلى سوريا.

وأوضح جاويش أوغلو في تصريحات صحفية أن الترخيص الممنوح من أنقرة إلى موسكو لمدة ثلاثة أشهر لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل.

وذكر الوزير التركي أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة.

وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد جاويش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية (مونترو) وغيرها من المسائل الملحة مشيرا إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي (البوسفور) و(الدردنيل) على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وتلك التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو).

وأكد الوزير التركي موقف بلاده الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.