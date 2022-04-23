بايرن يهزم دورتموند ويتوج بطلا للبوندسليجا

تُوج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي بعدما تغلب على غريمه بوروسيا دورتموند (3-1) بملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة الـ31.

ثلاثية الفريق البافاري جاءت بأقدام سيرج جنابري، وروبرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا في الدقائق 15 و34، و83، فيما سجل إيمري تشان هدف دورتموند من ركلة جزاء (د 52).

بهذا الانتصار، وصل بايرن للنقطة 75 في صدارة جدول الترتيب، موسعا الفارق مع دورتموند (الوصيف) إلى 12 نقطة، ليضمن التتويج باللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

الدقائق الأولى من المباراة شهدت غياب الخطورة تماما عن كلا المرميين حتى تحصل بايرن على ركلة ركنية، نفذها كيميتش بعرضية داخل المنطقة، لترتد الكرة إلى جنابري، الذي قابلها بتسديدة مباشرة استقرت داخل الشباك من أول فرصة.

واحتاج دورتموند لمرور نحو 26 دقيقة على بداية المباراة لتهديد مرمى نوير من كرة وصلت إلى هالاند داخل منطقة الجزاء، وجهها بتسديدة ضعيفة بيمناه، مرت بجوار القائم.

وارتكب مارويس وولف هفوة قاتلة بعدما مرر كرة بالخطأ إلى جنابري، الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، معززا تقدم فريقه بهدف ثانٍ، لكن الحكم ألغاه بعدما استعان بتقنية الفيديو، التي أظهرت وجود تسلل على كومان في بداية الهجمة.

وسرعان ما عوض ليفاندوفسكي فريقه عن الهدف الملغي بعدما تلقى تمريرة من مولر، ليقابل الكرة بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.

وجرب ليفاندوفسكي حظه مرة أخرى بتسديدة أرضية زاحفة على حدود منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-0).

بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة بعدما تحصل ماركو رويس على ركلة جزاء إثر مخالفة ارتكبها كيميتش داخل المنطقة، لينبري إيمري تشان لتفنيذها، مسجلا منها هدف التقليص للضيوف.

وكاد دورتموند أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة أنهاها هالاند بتمريرة بينية نحو رويس، الذي سددها بيسراه، لكن براعة نوير حالت دون عبورها للشباك.

وأنقذ لوكاس هيرنانديز مرمى أصحاب الأرض ببسالة بعدما انزلق للتصدي لتسديدة رويس القوية، التي كادت تخترق الشباك لولا تدخل المدافع الفرنسي في اللحظة الأخيرة.

ظهرت خطورة ليفاندوفسكي من جديد بعدما تسلم كرة على حدود المنطقة، ليتوغل بها قبل أن يطلق تسديدة أرضية زاحفة، حادت عن المرمى.

وذاد هيتز عن مرماه ببراعة بعدما تصدى لمحاولة من ليفاندوفسكي بالقرب من مرماه، كادت تسفر عن هدف ثالث، قبل أن يظهر هالاند بتسديدة أرضية زاحفة، حولها نوير إلى ركنية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، فشل مدافعو دورتموند في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، لتصل إلى موسيالا، الذي أطلق تسديدة استقرت داخل الشباك، مطلقا رصاصة الرحمة على الضيوف.