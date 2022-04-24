زيلينسكي: من يخططون لزيارة أوكرانيا يجب ألا يأتوا بأيدٍ فارغة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس (السبت)، إن القادة الذين يخططون لزيارة أوكرانيا «يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيدٍ فارغة».

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات عندما سئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى كييف اليوم (الأحد)، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: «لماذا من المهم أن يأتي القادة إلينا؟ سأعطيكم إجابة عملية. لأنهم لا ينبغي أن يأتوا إلى هنا بأيدٍ فارغة. نحن ننتظر ليس فقط الهدايا أو الكعك. نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة». وأضاف: «لهذا السبب سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو جزء من حزمة التسلح التي اتفقنا عليها من قبل. ولهذا السبب أعتقد أن هذه إشارة إيجابية».

وفي سياق متصل، شكر زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تدريب أفراد بالجيش الأوكراني حالياً على الأراضي البريطانية.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن جونسون تحدث إلى زيلينسكي بعد ظهر أمس من أجل الاطلاع على أحدث تطورات الصراع الأوكراني – الروسي، وفقاً لرئاسة الوزراء البريطانية.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت في قراءة لنص المحادثة الهاتفية بين الزعيمين: «شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على التدريب الذي يجري لأفراد بالقوات الأوكرانية حالياً في المملكة المتحدة».

ويأتي هذا بعد أن أكد جونسون للمرة الأولى خلال رحلة تجارية إلى الهند يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية موجودة في المملكة المتحدة. وأن أكثر من 20 جندياً وصلوا الأسبوع الماضي من أجل التدريب على استخدام 120 مركبة قتالية مدرعة من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا لمقاومة موسكو، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة البريطانية.