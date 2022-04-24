بنك الكويت المركزي يوفر أجهزة لسحب العيادي في المجمعات التجارية

أعلن بنك الكويت المركزي توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقاً نقدية من كل فئات الدينار الكويتي وذلك نظراً لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.

وقال «المركزي» في بيان صحفي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوفر في مجمع الأفينيوز ومجمع 360 مول، وذلك بداية من 24 أبريل وحتى 4 مايو 2022، وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي-نت» والمجمعين المذكورين.

وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيباً وإقبالاً من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.

وأضاف البيان أن «المركزي» زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.