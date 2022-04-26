“الكويت” تُوّج بدرع الدوري… واليرموك والشباب هبطا

توّج «الكويت» بدرع النسخة الـ 60 من «دوري stc الممتاز» في كرة القدم بعد مباراته مع ضيفه العربي، الاثنين، والتي انتهت بفوزه 4-1 ضمن الجولة 18 الأخيرة.

وكان «الأبيض» ضمن التتويج باللقب للمرة الـ 17 في تاريخه (رقم قياسي بالتساوي مع القادسية والعربي) قبل جولة من النهاية بفوزه على الشباب بهدفين وتعادل منافسه المباشر كاظمة مع القادسية سلباً.

وتسلم قائد الفريق البطل، حسين حاكم، درع المسابقة من رئيس اتحاد اللعبة، الشيخ أحمد اليوسف، وسط أجواء احتفالية في استاد الكويت.

وضمن الفحيحيل والتضامن البقاء في «دوري الأضواء» بفوز الاول على اليرموك 3-2، والثاني على الشباب بهدف، ليهبط الخاسران الى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وفي بقية النتائج، تغلب السالمية على كاظمة 4-2، النصر على القادسية 3-1.

وبات ترتيب الفرق بعد نهاية المسابقة على النحو التالي:

«الكويت» 42 نقطة، كاظمة 35، العربي 32، السالمية 31، القادسية 30، النصر 24، التضامن 16، الفحيحيل 16، اليرموك 12 والشباب 12.