“الشباب”: فرص وظيفية لخريجي المحاسبة والتمويل

أعلنت المتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري عن فرص وظيفية للشباب الكويتيين في بنك المشرق من خريجي المحاسبة والتمويل حديثي التخرج ضمن مشروع صناع العمل الذي يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.

وقالت الأنصاري، في تصريح اليوم، إن البرنامج يبحث عن حديثي التخرج من مختلف الجامعات المحلية وجامعات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة متخصصين في التمويل والمحاسبة أو إدارة الأعمال من الكويتيين الحاصلين على معدل عال لا يقل عن (3.2) نقاط.

وأفادت بأن المشاركين في مشروع “صناع العمل “سيدخلون برنامج شهادة الامتياز المتقدمة (ACE) وسيحصلون على مسار وظيفي متميز في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي يسعى المشروع من خلاله إلى التركيز على تنمية وتطوير مواهب وكفاءات الشباب الكويتيين في القطاع المصرفي لمواكبة ديناميكية الصناعة المصرفية والاقتصاد الكويتي.

ودعت حديثي التخرج من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب، موضحة أن البرنامج يوفر فرصة تعليمية ريادية متطورة تتماشى مع خطة التنمية الوطنية، ويشرف على تقديمها صفوة من خبراء وقادة القطاع المصرفي، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام المشاركين للانضمام إلى مجموعة من صفوة قادة المستقبل وتمكينهم لكل ما هو جديد في الصناعة المصرفية والتنمية المستدامة.

وذكرت الأنصاري أن التدريب والتأهيل والتمكين يعد من صلب اختصاصات وأهداف مشروع “صناع العمل”، وقد طرحت الهيئة ونفذت عدداً من المشاريع تحقيقاً لرؤيتها بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والأهلي، لافتة إلى أن مشروع “صناع العمل” الذي قدم 770 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف ضمن ثمانية مجالات مهمة منها إدارة المرافق والأمن والسلامة، وتأهيل الكويتين في القطاع الصناعي، وإعداد وتأهيل مهندسات الكويت، وكذلك إعداد وتأهيل الشباب في مهنة مساعد المحامي القانوني وفي السحابة الالكترونية وفي برنامج البرمجة وتطبيقات الهاتف، إضافة إلى إعداد وتأهيل قادة المستقبل في الأندية الصحية.

وأشارت إلى حرص الهيئة على تشجيع الشباب ودعم البرامج والمشاريع والخدمات لبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للوصول إلى شباب مبدعين ومنتجين شركاء في ريادة الكويت.