وزير المالية: اعتماد تكلفة مشروع جنوب سعد العبدالله بمشروع الميزانية العامة ورصد ميزانية لترميم المباركية

أعلن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء اعتماد التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تبلغ 1ر2 مليار دينار كويتي (نحو 8ر6 مليار دولار أمريكي).

وتابع الرشيد في تصريح صحفي “على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع ابتداء من مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023 والذي يخضع لموافقة مجلس الأمة”.

وقال إن “القضية الإسكانية على رأس أولويات عمل الحكومة وإننا حريصون على تذليل العقبات المالية وتوفيرالسيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو أهل الكويت”.

وأفاد أنه في 25 يناير الماضي ونتيجة للتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية تم توفير السيولة اللازمة لتمويل 428ر11 قسيمة واليوم وبعد ثلاثة أشهر فقط تم اعتماد 1ر2 مليار دينار لتطوير مشروع جنوب سعد “وهذا يؤكد عزمنا على تمكين المؤسسة وإيجاد حلول للقضية الإسكانية”.

وعلى صعيد آخر كشف الوزير الرشيد أنه تم تشكيل فريق عمل لمعالجة آثار حريق سوق المباركية ودراسة أسبابه وتفعيل سبل الوقاية من أية حوادث مشابهة مستقبلا.

واشار الى أن الميزانية المبدئية لترميم سوق المباركية تبلغ نحو ستة ملايين دينار (نحو 19 مليون دولار) مؤكدا أن المبالغ التي يتم تداولها بوسائل الإعلام لا صحة لها على الإطلاق.

وقال إن “هذا المعلم أثر تاريخي وإرث ثقافي يجب إعادته كما كان ونحن أعضاء فريق العمل لترميم سوق المباركية حريصون كل الحرص على أن يعود أيقونة تاريخية وتراثية وسياحية يقصدها أهل الكويت وضيوف الكويت بأسرع وقت ممكن”.

يذكر أنه في 20 أبريل الجاري تم تشكيل فريق عمل لمعالجة آثار حريق المباركية برئاسة وزير المالية ويضم قياديون من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت وشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة.