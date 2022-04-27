“الطيران المدني”: تشغيل 2800 رحلة خلال الفترة من 28 أبريل الحالي لغاية 7 مايو المقبل

أكد نائب المدير العام لشئون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني المهندس سعد العتيبي استعداد الطيران المدني بكافة القطاعات التشغيلية لعطلة عيد الفطر السعيد خلال التسعة أيام المقبلة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال العتيبي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأنه سيتم تشغيل عدد «2800» رحلة خلال الفترة من 28 أبريل الحالي لغاية 7 مايو المقبل موزعة على عدد «1400» رحلة مغادرة وعدد «1400» رحلة قادمة.

وذكر العتيبي بأنه من المتوقع أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى عدد «352,140» مسافر خلال عطلة عيد الفطر السعيد موزعة على عدد «207,760» مغادر وعدد «144,380» قادم للبلاد من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأضاف العتيبي بأنه سيتم تشغيل عدد «76» رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع عدد «14,750» مسافر خلال فترة التسعة أيام المقبلة.

وأشاد العتيبي بجهود جميع الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وكذلك الدور الرئيسي لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العالمين في الإدارة العامة للطيران المدني لانجاح خطة عطلة عيد الفطر السعيد.