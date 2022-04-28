عربي وعالمي

تطعيم أكثر من 3.6 مليون مسن في شانغهاي بشكل كامل ضد كوفيد-19

28 أبريل، 2022
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تلقى أكثر من 3.6 مليون شخص، أي ما يمثل 62 في المئة من الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر في شانغهاي، التطعيمات بشكل كامل ضد كوفيد-19 حتى ظهر اليوم (الخميس)، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ووفقا لأحدث مؤتمر صحافي في شأن الوقاية من المرض والسيطرة عليه، فقد تلقى أكثر من 2.2 مليون من كبار السن في شانغهاي التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون شخص الجرعة المعززة.

وتعمل شانغهاي على تحسين عملية التطعيم لتوفير خدمات أكثر ملاءمة لكبار السن، مع إرسال بعض النواحي مركبات تطعيم متنقلة إلى مجتمعات هناك، وإنشاء مواقع تطعيم موقتة في مؤسسات رعاية كبار السن، وفتح قنوات تطعيم خاصة لكبار السن.

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