“التجارة” عن وجود بلدي منشأ على صندوق برتقال: الملصقات صحيحة ولا توجد مخالفة

تفاعلا مع ما تم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن بلاغات بخصوص وجود بلدين منشأ لصنف برتقال في أحد الأسواق المركزية، أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن فريق الطوارئ بالوزارة انتقل إلى السوق المذكور للتحقق وتبين أن الشركة لديها صنفان مختلفي المنشأ من البرتقال «إسباني ومصري» وتستخدم الشركة صناديق خاصة بها للتعبئة مما يؤكد صحة الملصقات وعدم وجود مخالفة.
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