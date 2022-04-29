خادم الحرمين وولي العهد السعودي يستقبلان الرئيس التركي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما كان في استقبال الرئيس التركي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس أردوغان، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد رحب خادم الحرمين، بالرئيس التركي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس التركي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

من جانيه قال الرئيس أردوغان: «أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين».

وأضاف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا».

وتابع: «نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا».

وأردف أردوغان قائلا: «نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب».