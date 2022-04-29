الدنمارك أول دولة توقف برنامج التطعيم ضد كورونا

أصبحت الدنمارك أول دولة أوقفت برنامج التطعيم ضد كورونا، حيث أشارت هيئة الصحة الدنماركية أن «الوضع جيد» ضد الفيروس.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان لها: «حل الربيع، عمليات تلقي اللقاح للمواطنين الدنماركيين عالية، وانحصر الوباء».

وأضافت: «لذلك، ينهي المجلس الوطني للصحة الآن جهود التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا لهذا الموسم»، وأكدت أنه لن تتم دعوة الأشخاص لتلقي اللقاحات اعتباراً من 15 مايو.

وبحسب موقع ياهو نيوز، ذكر بوليت سوبورج، كبير الأطباء في الدنمارك ومدير الوحدة في المجلس الوطني للصحة: «نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، نخطط لإعادة فتح برنامج التطعيم في الخريف. وسيسبق ذلك تقييم مهني شامل لمن ومتى يتم التطعيم وبأي لقاحات».

وأشارت شبكة سي إن بي سي، أن حملة التطعيم ضد كورونا في الدنمارك بدأت بعد فترة وجيزة من موسم عيد الميلاد في عام 2020. وقالت هيئة الصحة إنه تم تطعيم حوالي 4.8 مليون مواطن، وحصل أكثر من 3.6 مليون شخص على جرعة معززة.

وأضافت أنه في الوقت نفسه أصيب كثير من الناس بالعدوى منذ أن أصبح البديل أوميكرون هو السلالة المهيمنة للفيروس، مما يعني أن مستويات المناعة بين السكان مرتفعة.

وقال مدير الوحدة في المجلس الوطني للصحة: «نحن في مكان جيد، لدينا سيطرة جيدة على الوباء، والذي يبدو أنه ينحسر. معدلات القبول في المستشفى مستقرة ونتوقع أيضاً أن تنخفض قريباً».

أصر سوبورج على أنه لا يزال من الممكن تطعيم الجمهور خلال فصلي الربيع والصيف إذا رغبوا في ذلك، وأن مواقع التطعيم ستظل مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن التحصين لا يزال يوصى به للأشخاص الذين يشكل كورونا خطراً متزايداً عليهم، مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً والنساء الحوامل غير الملقحات. قال: «نواصل أيضاً التوصية بأن تكمل دورة التطعيم التي بدأت».

يأتي تحرك الدنمارك لتعليق برنامج التطعيم الخاص بها حيث لا يزال وضع كورونا حول العالم مختلطاً. تخلت أوروبا والولايات المتحدة عن معظم قيود كورونا، لكن الصين لا تزال تفرض أو تفكر في عمليات الإغلاق مع انتشار الفيروس في المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين.

بعيداً عن إلغاء برنامج التطعيم تماماً، قالت هيئة الصحة والأدوية الدنماركية إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة للتطعيم ضد كورونا مرة أخرى في الخريف حيث يستمر الفيروس في التحور.

مع احتمال استئناف برنامج التطعيم في غضون بضعة أشهر، سيبحث خبراء الصحة الدنماركيون فيمن يجب تطعيمه، ومتى يجب إعطاء اللقاحات وأي اللقاحات يجب استخدامها.

قالت هيئة الصحة والأدوية الدنماركية إنها ستواصل متابعة تطور الوباء عن كثب، وهي مستعدة لاستئناف جهود التطعيم مرة أخرى إذا كانت هناك حاجة لتحصين مجموعات مستهدفة إضافية قبل الخريف.