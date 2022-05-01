“التجارة” تحذر مكاتب العمالة وتأجير السيارات: إمتناعكم عن تقديم الخدمة مخالفة تؤدي إلى الإغلاق

أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً تحذيرياً لمكاتب إستقدام العمالة المنزلية ولمكاتب تأجير السيارات، حذرتهم فيه من مغبة إمتناعهم عن تقديم الخدمة للمستهلكين مؤكدة بأنها مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب.

كما حذرتهم من تلقي مبالغ أكثر من المحددة بقرارات الوزارة كونها أيضاً مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب.

«التجارة» حذرت المكاتب من أن رفضهم ممارسة النشاط يعد مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص التجاري.

ونوهت الوزارة بأنها لن تتوانى عن تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.