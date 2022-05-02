وزير الدفاع: فخورون بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، اليوم، قوة واجب مبارك (بوبيان) رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار قادة الجيش وذلك لتهنئة منتسبي القوة بعيد الفطر السعيد.

ونقل الخالد خلال الزيارة تحيات وتهنئة سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما عبر عن سعادته بوجوده بين إخوانه وأبنائه منتسبي القوة البرية ومشاركتهم هذه المناسبة المباركة، معرباً عن فخره واعتزازه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة، وما يقومون به من جهود وعمل متواصل دؤوب في سبيل حماية وطننا الغالي.

وأثنى على الدور الذي يقوم به منتسبو القوة وما يتمتعون به من جاهزية ويقظة واستعداد مشيداً بإمكانياتهم وقدراتهم في العمل على المراقبة لحفظ امن الحدود البرية والبحرية بالمنطقة الشمالية للبلاد.

وفي ختام الزيارة دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منتسبي القوة البرية إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسدد على طريق الخير خطاهم.