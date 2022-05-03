عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 03 مايو 2022

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روسيا 2018
“يويفا” يعلن عن حزمة قرارات بشأن الأندية والمنتخبات الروسية
2 مايو، 2022
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“فيفا” يغرّم منتخب السنغال 175 ألف فرنك ويعاقبه بلعب مباراة من دون جماهير
2 مايو، 2022
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نادٍ إنكليزي يفتح أبوابه لصلاة عيد الفطر
2 مايو، 2022
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ريال مدريد يسحق إسبانيول ويتوج بطلا لليجا
30 أبريل، 2022
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اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
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أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
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إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
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“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“يويفا” يعلن عن حزمة قرارات بشأن الأندية والمنتخبات الروسية
2 مايو، 2022
أضف تعليق
“فيفا” يغرّم منتخب السنغال 175 ألف فرنك ويعاقبه بلعب مباراة من دون جماهير
2 مايو، 2022
أضف تعليق
نادٍ إنكليزي يفتح أبوابه لصلاة عيد الفطر
2 مايو، 2022
أضف تعليق
ريال مدريد يسحق إسبانيول ويتوج بطلا لليجا
30 أبريل، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
أضف تعليق
“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“يويفا” يعلن عن حزمة قرارات بشأن الأندية والمنتخبات الروسية
2 مايو، 2022
أضف تعليق
“فيفا” يغرّم منتخب السنغال 175 ألف فرنك ويعاقبه بلعب مباراة من دون جماهير
2 مايو، 2022
أضف تعليق
نادٍ إنكليزي يفتح أبوابه لصلاة عيد الفطر
2 مايو، 2022
أضف تعليق
ريال مدريد يسحق إسبانيول ويتوج بطلا لليجا
30 أبريل، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
أضف تعليق
“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
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