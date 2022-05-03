“مؤشر الصحافة العالمي”: الكويت 12 عربياً و158 عالمياً من 180 دولة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحت عنوان «عصر الاستقطاب الجديد»، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود (مقرّها باريس) تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي.

وتراجعت الكويت إلى المركز 158 من أصل 180 في التقرير، ودلك وفق عدد من مؤشرات القياس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً «سيئة جداً».

كما لفتت المنظمة إلى أنّ الانقسام داخل المجتمعات الديمقراطية ازداد بشكل كبير مع توسع نموذج «فوكس نيوز» في الإعلام، وكذلك انتشار دوائر التضليل والأخبار الكاذبة التي تتضخم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي:

– السياق السياسي لكل دولة.

– الإطار القانوني لعمل الصحافيين.

– السياق الاقتصادي.

– السياق الاجتماعي والثقافي.

– الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

الدول العربية

بالنسبة للدول العربية دقّت المنظمة ناقوس الخطر، مع تراجع الحريات بشكل أساسي في دول شمال أفريقيا، إذ جاء في تحليلها الخاص لأوضاع الحريات في المنطقة «لم يكن وضع الصحافة في منطقة شمال أفريقيا (باستثناء مصر) مقلقاً إلى هذا الحد أبداً».

وأشارت إلى أن الحريات الصحافية تدهورت بشكل مقلق في الجزائر (المرتبة 134) وبات سجن الصحافيين أمراً شائعاً.

كذلك الأمر في المغرب (135) حيث يقبع 3 صحافيين في السجن «بتهم ملفقة»، في إشارة إلى سجن كل من توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني.

في شمال أفريقيا أيضاً، رأت المنظمة أن الأوضاع أقل إثارة

أما بقية الدول العربية فلا يبدو الوضع فيها أكثر إشراقاً، خصوصاً في لبنان (130) «المهدد بالغرق في دوامة العنف، حيث تتزايد الهجمات عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل ضد الصحافيين. وفي مواجهة تقاعس السلطات، اضطر العديد منهم للفرار إلى الخارج»، وفي تأكيد على تحليلها هذا، أشارت المنظمة إلى قتل الصحافي والباحث لقمان سليم العام الماضي.

ورأت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية ومعها تركيا وإيران) تعتبر من بين الأسوأ، حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ «سيئ جداً» (52.63% من الدول) والـ”سيئ” (36.84%) والـ”إشكالي” (10.53%).

ترتيب الدول العربية

1 جزر القمر (83)

2 تونس (94)

3 موريتانيا (97)

4 قطر (119)

5 لبنان (130)

6 الجزائر (134)

7 المغرب (135)

8 الإمارات (138)

9 الصومال (140)

10 ليبيا (143)

11 السودان (151)

12 الكويت (158)

13 سلطنة عمان (163)

14 جيبوتي (164)

15 السعودية (166)

16 البحرين (167)

17 مصر (168)

18 اليمن (169)

19 فلسطين (170)

20 سورية (171)

21 العراق (172)

العالم

وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يقيّم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، شهد عام 2022 آثاراً كارثية لفوضى المعلومات التي تركّزت بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.

ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولفتت المنظمة إلى غياب التناسق التام بين طبيعة المجتمعات المفتوحة على المعلومات، والأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في وسائل الإعلام ومنصاتها وتشن حروبًا دعائية، وهو ما أدى تلقائياً إلى إضعاف الديمقراطيات.

وكانت أول 10 دول في المؤشر جاءت على الشكل التالي:

1 النرويج

2 الدنمارك

3 السويد

4 إستونيا

5 فنلندا

6 أيرلندا

7 البرتغال

8 كوستاريكا

9 ليتوانيا

10 ليشتنشتاين