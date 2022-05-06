بنما تسجل أول إصابة بالتهاب الكبد الحاد

أكدت السلطات الصحية في بنما أمس الخميس أول حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد لطفل يبلغ من العمر عامين، وهو ما يتوافق مع تحذير أصدرته منظمة الصحة للبلدان الأميركية، التي تعمل كمكتب إقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، في أواخر أبريل.

وقالت لوردس مورينو، كبيرة علماء الأوبئة في وزارة الصحة، إنها تلقت تأكيدا من معهد غورغاس موميريال للدراسات الصحية، مشيرة إلى أن الصبي وهو من مقاطعة بنما الشرقية قد أصبح بعيدا عن الخطر بعد دخوله المستشفى.

ودعت المسؤولة الآباء إلى التعرف على أعراض المرض، والتي قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة واصفرار الجلد وآلام البطن، مضيفة أن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ.