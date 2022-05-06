الكويتي أحمد الشهاب يحقق المركز الثالث بكأس بورشه 2022

حقق المتسابق الكويتي أحمد الشهاب ممثلاً للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية المركز الثالث في فئة AM Amateur بالجولة الأولى لبطولة كأس بورشه كاريرا 2022 والتي أقيمت على حلبة سبا في بلجيكا محققاً 16 نقطة من نقاط البطولة.

ويأتي حصول الشهاب على المركز الثالث لتكون هي المرة الأولى التي يتوج فيها بطل من الكويت على منصة الفوز في هذه البطولة، علماً بأنه المتسابق العربي الوحيد المشارك بالمنافسات التي أقيمت بمشاركة 32 متسابقاً.