“الداخلية”: استقبال الراغبين في إصدار بدل تالف أو فاقد لجنسيتهم للحاق بانتخابات البلدي

قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مستعدة لاستقبال المواطنين المقيدين بقيد انتخابات المجلس البلدي 2022 وتعرضت وثائق جنسيتهم للتلف أو الفقد لاتخاذ اللازم لضمان مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات المقررة يوم 21 مايو الجاري.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن ذلك يأتي في إطار جهود المؤسسة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وضمان مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات.

وأفاد البيان بأن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج ستستقبل المواطنين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.