“الشؤون” تحذر من حسابات إلكترونية مشبوهة تنتحل صفة الوزارة

دعا مدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون أحمد العنزي لضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمقيمين جراء ما تقوم به بعض الحسابات المشبوهة والتي تنتحل صفة الوزارة في موقع «فيسبوك» وبعض المواقع الإلكترونية، حيث تقوم بوضع إعلانات عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

وأكد العنزي أن الوزارة لم تقم بوضع مثل هذه الإعلانات أو طلب مثل هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مثل هذه المواقع.