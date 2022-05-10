القعود: فتح باب التقديم في خطة البعثات بـ”التطبيقي”

أعلن مدير ادارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود، عن فتح باب التقديم لإعلان خطة البعثات للعام الدراسي 2022/2021 لشغل وظيفة معيد بعثة وذلك للإيفاد في بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير او الماجستير و الدكتوراه وفقاً لدرجة الإيفاد الواردة بالإعلان، اعتبارا من الاربعاء حتى يوم الخميس الموافق 11 اغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وقال القعود في تصريح صحافي اليوم، “أن الإعلان يتضمن العديد من التخصصات في كلية التربية الأساسية، وكلية الدراسات التكنولوجية، وكلية الدراسات التجارية، وكلية العلوم الصحية، وكلية التمريض”.