“بورصة الكويت” تغلق على انخفاض المؤشر العام 273.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشر السوق العام 273.3 نقطة ليبلغ مستوى 7868.83 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.3 في المئة.

وتم تداول 493.6 مليون سهم عبر 26510 صفقات نقدية بقيمة 134.7 مليون دينار كويتي «نحو 484.9 مليون دولار أميركي».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 205.6 نقطة ليبلغ مستوى 6079.03 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.2 في المئة عبر تداول 302.9 مليون سهم من خلال 10836 صفقة نقدية بقيمة 34.9 مليون دينار «نحو 125.6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 305.8 نقطة ليبلغ مستوى 8737.16 بنسبة انخفاض بلغت 3.3 في المئة عبر تداول 190.7 مليون سهم في 15674 صفقة بقيمة 99.7 مليون دينار «نحو 358.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 258.17 نقطة ليبلغ مستوى 6328.75 بنسبة انخفاض بلغت 3.9 في المئة عبر تداول 258.2 مليون سهم من خلال 8313 صفقة نقدية بقيمة 30.9 مليون دينار «نحو 111.2 مليون دولار».

وكانت شركات «يوباك» و«أسمنت أبيض» و«آسيا» و«فجيرة أ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«أهلي متحد» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «أجوان» و«تجارة» و«المعامل» و«كويتية» الأكثر انخفاضاً.