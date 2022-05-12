“اللجنة الانتخابية في اتحاد القدم”: قبول جميع أسماء المرشحين

صرح رئيس اللجنة الانتخابية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور خالد العياف ان اللجنة قررت بالإجماع قبول جميع أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد استيفائهم لشروط الترشح وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

وأكد الدكتور العياف أنه بناء على هذا القرار بإعتماد أسماء المرشحين قامت اللجنة بإخطار الأمانة العامة بالاتحاد التي بدورها تقوم بمخاطبة الأندية بأسماء المرشحين المعتمدين وجدول أعمال الجمعية العمومية الانتخابية غير العادية.

وأعرب العياف عن أمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين وأن تساهم اختيارات الأعضاء للدورة المقبلة بتطوير كرة القدم الكويتية.