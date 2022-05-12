المضف : هل تتحقق “الزراعة” من التزام الحيازات الزراعية تطبيق المحافظة على الأمن الغذائي؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى عن الحيازات الزراعية والأمن الغذائي، جاء فيه:

1) ماهي رؤيتكم لتوفير الإحتياجات الحالية والطارئة في تخطيط استعمالات الموارد الأرضية نحو الأمن الغذائي وسبل الحياة المستدامة والإدارة المتكاملة للأراضي واستعادة انتاجية الموارد ؟

2) ماهو تخطيطكم في شأن استعمالات الموارد الأرضية من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؟

3) هل تتباعون مايصدر من دارسات ودورات صادرة من قسم الأراضي والمياه في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) التابعة للأمم المتحدة؟ماهي اخر فعالية شاركتم بها وماهو هو اخر قرار اصدرتموه تطبيقلا لتباع سياسية معينة صادرة بناء على توصية منهم؟

4) هل اجريتم دراسة استقصائية في شأن مدى كفاءة الأراضي الزراعية ومدى انتاجيتها عن الأعوام منذ الأول من يناير 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ يرجى تزويدنا بها واذ كانت الإجابة بالنفي يرجى التكرم بتوضيح الأسباب مع بيان الطرق البديلة التي تتبعونها بهذا الصدد.

5) هل هناك فرق استطلاعية او استقصائية تتبع الهيئة تبحث مدى تطبيق اصحاب الحيازات الزراعية لشروط المنح او البيع او الاستلام من تمام تنفيذها للألتزامات المقترضة عليها في شأن تحقيق عملية الحفاظ على النظام الغذائي او دوام استدامته؟

6) هل هناك مزارع او حيازات لا تنتج شي؟، وهل تتحق الهيئة من مدى ألتزام اصحاب الاراضي الزراعية في تطبيق شروط واحكام الهيئة؟