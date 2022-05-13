سمو الأمير يعزي نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيهما سموه حفظه الله عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا سموه إلى أن الأمتين العربية والإسلامية قد فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وكما عبر سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي لسموهما ولأسرتيهما الكريمتين وللشعب الإماراتي الشقيق مؤكدا سموه أن دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بقلب الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء مشيدا سموه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة وتضامنا وتعاطفا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق فقد أمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإعلان الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموهما وللشعب الإماراتي الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم سموهما والأسرتين الكريمتين والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء مشيرا سموه بان الأمتين العربية والإسلامية قد فقدت برحيله قائدا عظيما خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية مستذكرا سموه مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي ومشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من تقدم ونمو وازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.