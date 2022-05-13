الكويت تنعى الشيخ خليفة بن زايد وتعلن الحداد الرسمي وتعطيل العمل الحكومي 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوماً

أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم حداداً على وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بما يلي: بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى مجلس الوزراء نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالی صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أكد مجلس الوزراء أن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية قد فقدت قائدا من قادة النهضة والتغيير، بما كان له من رؤية ثاقبة ورغبة في التطوير، كان لها الأثر في تحقيق الإنجازات الهائلة التي شهدتها دولة الامارات خلال عهده الميمون، وبلوغها الى المكانة المرموقة التي تتمتع بها. وإزاء هذا المصاب الجلل فإن دولة الكويت وباسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي تتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا.

وقد أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد بإعلان الحداد الرسمي وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 13/5/2022 حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالی. سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء .