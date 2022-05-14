أثرياء التشفير يخسرون 60 مليار دولار مع انهيار سوق العملات المشفرة

تزداد الثروات وتتناقص في عالم العملات المشفرة المتقلب، ولكن الأسابيع القليلة الماضية حملت معها اتجاهًا واحدًا فقط – إلى الأسفل.

انخفضت القيمة الإجمالية لجميع الرموز المميزة للعملات المشفرة بأكثر من 26%، وانخفضت بيتكوين بنسبة 25% منذ 11 مارس، ما يقلص عدد مليارديرات العملات المشفرة الحاليين إلى 16 مليارديرًا فقط من 19، وفقاً لـ «فوربس»..

كانت أسابيع قليلة صعبة بالنسبة إلى الأباطرة الذين ترتبط ثرواتهم بأسعار الرموز وأسهم شركات العملات المشفرة المتداولة علنًا. خسر 11 فردًا من أغنى الأفراد في القطاع نحو 60 مليار دولار، وفقًا لحسابات فوربس، حيث أدى التراجع في العملات المشفرة إلى محو حوالي 400 مليار دولار من القيمة السوقية لعالم العملات المشفرة.

أكبر الخاسرين

تُثقل الغالبية العظمى من تلك الخسارة كاهل شخص واحد، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينج تشاو، حيث كان أغنى شخص في القطاع في مارس بثروة بلغت 65 مليار دولار. وكانت Binance قد أعلنت سابقًا أنها تخطط للاستثمار في فوربس من خلال صندوق استحواذ ذي أغراض خاصة. اليوم، تقدر فوربس ثروته بـ 17.4 مليار دولار، بناءً على نتائج لـ Coinbase، نظير Binance المتداول علنًا.

ولكن هذا لا يعني أن الرئيس التنفيذي يعاني من التوتر أو قلق، حيث قال الملياردير، الذي تجاهل في السابق التكهنات بشأن صافي ثروته، في تغريدة الأربعاء: “نحن بحاجة إلى أن نحترم سوق التشفير، ولكن بقدر من الحذر، فهي ترتفع وتنخفض على نحو دوري، خاصة وأن التقلبات ليست مصاحبة بتبريرات منطقية”.

كذلك، خسر كل من بريان أرمسترونغ وفريد إرسام، مؤسسا بورصة العملات المشفرة المتداولة علنًا Coinbase، أكثر من نصف ثروتيهما. تبلغ ثروة أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، نحو 2.8 مليار دولار، انخفاضًا من 6.6 مليار دولار في 11 مارس.

أما إرسام، الذي ترك الشركة في 2017، فقد خرج من نادي المليارديرات، حيث تقدر فوربس ثروته الصافية بـ 986 مليون دولار.

انخفضت أسهم Coinbase، التي أغلقت يوم الجمعة عند 67.87 دولارًا، بنسبة 57% منذ 11 مارس، و80% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 343 دولارًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

نشر إرسام، فيما يعبر عن ثقته الواضحة في العملات المشفرة، صورة لمستثمر صندوق التحوط الأسطوري، مايكل بوري، الذي ظهر في فيلم Big Short وقام بدوره كريستيان بيل، والذي نجح في بيع أسهم سوق الإسكان على المكشوف في 2008. كذلك نفى أرمسترونغ الثلاثاء أن منصة Coinbase معرضة لخطر الإفلاس بعد أن أثار ملف عام فزع المستثمرين.

كذلك خرج مايكل سايلور، مستثمر البيتكوين والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات Microstrategy، من نادي المليارديرات، حيث كان اضطراب السوق بمثابة ضربة مزدوجة لسايلور، فقد أصاب ثروته الشخصية البالغة 17,732 بيتكوين وأسهم MicroStrategy، التي انخفضت بنسبة 47% منذ 11 مارس.

ترتبط أسهم MicroStrategy ارتباطًا وثيقًا بأسعار البيتكوين، لأن الشركة أنفقت أكثر من 4.5 مليار دولار على العملة المشفرة، بمتوسط ​​سعر شراء يبلغ 30,700 دولار لكل عملة. ولا يجدي هذا الاستثمار نفعًا حاليًا، حيث يتم تداول بيتكوين بحوالي 30,030 دولارًا حتى الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. مثله مثل أقرانه، لا يبدو سايلور قلقًا، حيث كتب على تويتر صباح الجمعة “الأفضل لم يأت بعد”.

وخسر جيد مكالب وكريس لارسن، مؤسسا نظام المدفوعات Ripple القائم على البلوكشين، 300 مليون دولار و1.1 مليار دولار على التوالي، حيث انخفض XRP (الرمز الأصلي لـ Ripple) بنسبة 50% تقريبًا.

كما غادر المستثمر الجريء تيم دريبر، الذي اشترى حوالي 30 ألف بيتكوين في 2014 من مزاد حكومي أميركي لعملات بيتكوين تمت مصادرتها من الموقع الإجرامي Silk Road، النادي المكون من ثلاث فواصل.

آخرون لم يشهدوا الخسارة .. بعد

لم تخسر حيازات أباطرة العملات المشفرة الذين ترتبط ثرواتهم بالشركات المدعومة من المشاريع – حتى الآن على الأقل. هذا هو السبب في أن ثروة سام بانكمان فرايد، المؤسس أشعث الشعر لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، لا تزال تبلغ 21 مليار دولار، بانخفاض 3 مليارات دولار فقط منذ مارس.

جمعت منصة FTX نحو 400 مليون دولار في يناير لتصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، حيث دخل المستثمرون المؤسسيون من أمثلة مجلس خطة معاشات المعلمين في أونتاريو ضمن مستثمري شركة التشفير. وكشف بانكمان فرايد الخميس أنه كان يستفيد من الانكماش وقام ببناء حصة قدرها 7.6% في روبن هود Robinhood، وهو تطبيق تداول شائع بين مستثمري العملات المشفرة ومستثمري أسهم التجزئة.

ينطبق الأمر نفسه على الأخوين التوأم، كاميرون وتايلر وينكلفوس – خصمي مارك زوكربيرغ اللذين تحولا إلى مليارديرات بيتكوين. فقد تراجعت مقتنيات البيتكوين الخاصة بالتوأم، إلا أن بورصة Gemini، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة التي أسساها وقاما بإدارتها، لا تزال تقدر بقيمة 7.1 مليار دولار، بناءً على جولة تمويلية في نوفمبر.

من غير المثير للدهشة، ثمّة القليل من التعاطف مع أغنى أثرياء العملات المشفرة.

يقول المستثمر في الأصول الرقمية والمدون الصوتي، سكوت ويلكر، لمجلة فوربس: “لا يزال مليارديرات التشفير كما هم، مليارديرات التشفير، القلق الأكبر يحيط بصغار المستثمرين الذين دخلوا بكامل قوتهم في عالم التشفير وخسروا كل شيء”.