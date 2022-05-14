كأس الاتحاد يبشر ليفربول بتحقيق حلمه الأكبر

توج ليفربول بلقب كأس إنجلترا، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يحسم ليفربول المباراة لصالحه بركلات الترجيح (6-5).

ويعد هذا اللقب هو الثامن في تاريخ ليفربول، والأول منذ عام 2006، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 8 ألقاب.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفربول جمع بين كأس الاتحاد والرابطة لأول مرة منذ موسم 2000-2001، وهو الموسم الذي توّج فيه بلقب الدوري الأوروبي أيضًا.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو/آيار الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ولا يتفوق على ليفربول في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي سوى آرسنال (14 لقبا) ومانشستر يونايتد (12 لقبا).