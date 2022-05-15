السعيد تفقد سير العمل في مركز فحص العمالة بالشويخ

تفقد وزير الصحة د. خالد السعيد، يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، صباح اليوم مركز فحص العمالة في الشويخ، للاطمئنان على سير العمل، وذلك بحضور مدير إدارة الصحة العامة د. محمد السعيدان.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن د. السعيد حرص على الالتقاء بالموظفين والمراجعين الكرام، وتفقد مجريات سير العمل في المركز، والوقوف على أبرز الملاحظات والعمل بها، والتي من شأنها التسهيل على المواطنين وسائر المراجعين الكرام، وبما يستهدف الارتقاء بكفاءة وجودة تقديم الخدمة.

وأعلنت الوزارة عن بدء سريان الإجراءات التنظيمية الجديدة فيما يخص فترات ومواعيد العمل والعمالة المشمولة فيها اعتبارا من غدا الاثنين 16 مايو، وذلك في مراكز فحص العمالة والتي تشمل ” الشويخ – صبحان – الجهراء -ضاحية على صباح السالم”، تسهيلا على المواطنين وسائر المراجعين.

وأكدت أنه تقرر أن تخصص الفترة الصباحية التي تمتد من الساعة 7.30 صباحا الى 1 ظهرا لاستقبال العمالة المنزلية بحضور الكفيل الكويتي فيما تستقبل المراكز خلال الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا وحتى 8 مساء بقية العمالة الوافدة، وذلك وفق مواعيد الحجز المسبق في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأهابت وزارة الصحة بجموع المراجعين، الحضور إلى مراكز الفحص خلال المواعيد المحددة لهم وفق الحجز المسبق، لمنع الازدحام، وتحقيقاً للانسيابية في تقديم الخدمة، وتقديمها بسلاسة ويسر.