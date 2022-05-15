“البلدية”: الشركة المعلنة هي من أزالت الإعلانات

أكد المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري في شأن ما تم تداوله حول إزالة فرق البلدية لأحد الاعلانات على بعض اللوحات الاعلانية الخارجية، بأن الشركة المعلنة قامت بإزالته لعدم استيفاء الموافقات اللازمة وفق الاجراءات المتبعة عند وضع الاعلانات وفق ما تنص عليه لائحة اعلانات الطرق في البلدية.

وأوضح أنه تم توجيه انذار للشركة المعلنة لعدم حصولها على الموافقات الرسمية والتي قامت بعد ذلك بإزالة الاعلان من جانبها وعبر فرقها التابعة لها.

ونوه الى ان وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس خارج البلاد في إجازة خاصة، وينوب عنها وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى كوزير دولة لشؤون البلدية بالانابة ولم يتدخل أي منهما بما حدث من تغيير او إزالة للاعلان.