عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إننا «نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز»، مضيفا: «الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين».

وفي مؤتمر للطاقة في البحرين، أشار إلى أننا «نخطط لإنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا وفقا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027».

ولفت إلى أن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.

من جانب، آخر قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.

وتابع إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك.