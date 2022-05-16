كأس العالم يصل الكويت في ثالث محطاته خلال جولة ترويجية قبل انطلاق المونديال

وصلت اليوم النسخة الأصلية لكأس العالم إلى الكويت، وذلك في إطار الجولة الترويجية للكأس قبل انطلاقة منافسات مونديال قطر ٢٠٢٢ وفي ثالث محطات الجولة الترويجية للبطولة التي تستضيفها الدوحة نوفمبر المقبل.

وكان في استقبال الكأس الذي وصل رفقة نجم المنتخب البرازيلي الاسبق ونادي الارسنال الانكليزي جلبيرتو سيلفا، مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وصلاح القناعي الامين العام للاتحاد، بالاضافة الى نجوم منتخبنا الوطني في عصره الذهبي سعد الحوطي، فيصل الدخيل، عبدالعزيز العنبري، أحمد الطرابلسي، ونجوم الجيل التالي للازرق جاسم الهويدي وجمال مبارك والعديد من اللاعبين السابقين.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الكأس خلال مؤتمر صحفي، يعقد في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي في الواحدة ظهر اليوم.