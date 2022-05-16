أعلنت وزارة التربية في بيان استئناف الدراسة يوم الأربعاء المقبل بنفس نظام توالي المجموعات للطلبة في التعليم العام والخاص فقط، على أن يبدأ دوام الطلبة الأسبوع المقبل للمجموعة أ بدلاً من المجموعة ب حرصاً على تساوي الخطة الدراسية للمجموعتين.
ولفتت إلى أنه تقرر ترحيل أي امتحانات كانت مقررة الثلاثاء إلى الأربعاء، وما يليه من الأيام حسب الجداول المعدة مسبقاً.
“التربية”: ترحيل أي امتحانات مقررة إلى اليوم التالي
أعلنت وزارة التربية في بيان استئناف الدراسة يوم الأربعاء المقبل بنفس نظام توالي المجموعات للطلبة في التعليم العام والخاص فقط، على أن يبدأ دوام الطلبة الأسبوع المقبل للمجموعة أ بدلاً من المجموعة ب حرصاً على تساوي الخطة الدراسية للمجموعتين.
أضف تعليق