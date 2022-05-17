‏ حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني

أظهرت ‏النتائج النهائية للانتخابات النيابية اللبنانية خسارة حزب الله وحلفائه للأغلبية البرلمانية.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن المرشحين المستقلين فازوا بـ13 مقعداً.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أعلنت عن نتائج الانتخابات النيابية لـ 12 من أصل 15 منطقة في البلاد، في ظل نية عدة أحزاب تقديم طعون.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في مؤتمر صحفي- إن الانتخابات ناجحة، وأن «نسبة الشوائب قليلة جدًا قياساً بعدد الدوائر الانتخابية».

ووصف وزير الداخلية نسبة الاقتراع بأنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

وكان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.