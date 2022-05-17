“الشؤون”: سوق الجمعة في الجهراء

أشار الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري، إلى انه تم مناقشة مشروع تطوير وانشاء سوق الجمعة والطيور، والمزمع إقامته في محافظة الجهراء، وبمساحة اجمالية قدرها 55,250 ألف متر مربع، وفقا للقرار المجلس البلدي، من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مع ممثلي من بلدية الكويت وبمشاركة استشاري المشروع مكتب المطوع للاستشارات الهندسية

وفي نفس السياق، قال المطيري، “ان الغرض الرئيسي من هذا المشروع هو تغيير الصورة النمطية للاسواق الشعبية من خلال ايجاد سوق شعبي ذكي ومستدام ذو طابع بناء متكامل وملائم للطابع المعماري والبيئي لمناخ الكويت، وذلك حسب متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» وبالوسائل والحلول الذكية «SMART SYSTEM»”، مضيفاً “بحيث يستقطب المواطنين أصحاب الحرف اليدوية التقليدية لبيع منتجاتهم وكذلك استقطاب فئة الارامل والمطلقات والتي ترعاهم الوزارة من خلال اقامة دورات تدريبية لهم”.

وتابع المطيري، “وايضا قامت الوزارة بتزويد الاستشاري بالمتطلبات الخاصة فيها في هذا المشروع”، علماً بان هذا المشروع سوف يسهم اسهاما كبيرا في تحسين دخل المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع من مستوياتهم المعيشية، من خلال توجيهات الدولة في خصخصة ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية العمرانية للحصول على أفضل الخدمات وتقديمها في إطار معماري حضاري