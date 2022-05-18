ضبط 3 أشخاص أطلقوا الرصاص في حفل زفاف من سلاح كلاشنيكوف

ضبطت وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص أطلقوا الرصاص من سلاح كلاشنيكوف في أحد الأعراس.

ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن «وقائع استهتار ورعونة واطلاق أعيرة نارية بمنطقة سكنية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر».

وأكدت رصد ملابسات الواقعة من قبل الإدارة العامة لمباحث السلاح التي قامت على الفور بجمع التحريات والمعلومات وأكدت أن الواقعة حدثت في حفل زفاف أحد الأشخاص، وتم استصدار الإذن القانوني اللازم وضبطه وضبط سلاح رشاش كلاشنيكوف، كما ضبط شخصان آخران تعاونا معه.

وأشارت إلى تسجيل قضية تحت رقم 2022/7 جنايات السلاح وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.