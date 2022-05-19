المناور يسأل العرو عن نقل موظف من “المعلومات المدنية” إلى مكتب الوزير

وجه النائب أسامه المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو حول نقل موظف من هيئة المعلومات المدنية إلى مكتب الوزير.

وقال: «بتاريخ 16-3-2022 صدر قرار رقم 199 لسنة 2022 من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنقل خدمات موظف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعمل لدى إدارة مكتب الوزير بوظيفة باحث مبتدئ قانوني، وبعد يوم صدر قرار رقم 284 لسنة 2022 بندبه بوظيفة رئيس قسم بناء على مذكرة اعتمدها الوزير بالرغم من أن مدة خدمته في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لم تتجاوز 7 سنوات، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من المذكرة المعتمدة من قبل الوزير والسند القانوني لتعيينه رئيس قسم بعد نقله مباشرة».

وأضاف: «ما هو السند القانوني لتعيينه رئيس قسم بالرغم من حصوله وفق آخر تقييم للكفاءة على تقدير جيد؟»، طالبا تزويده «بالعقوبات والملاحظات او أي إحاله للتحقيق تمت مع الموظف لدى جهة عمله السابقة خلال السنوات الثلاث السابقة على صدور قرار النقل للمؤسسة».