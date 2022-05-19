وزير الصحة يفتتح فرع جديد للمجلس الطبي العام في الفنيطيس

في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، أعلن وزير الصحة د. خالد السعيد عن افتتاح فرع للمجلس الطبي العام في منطقة الفنيطيس، وذلك لخدمة المواطنين من قاطني محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وقال الوزير السعيد في تصريح صحافي أن العمل جاري لتجهيز فرع أخر للمجلس الطبي العام بمشيئة الله لخدمة المواطنين في سائر المحافظات.

وأكد أن ذلك يأتي تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولتخفيف الضغط على المجلس الطبي العام، وإلى حرص الوزارة على إتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز مرونة النظام الصحي، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية ومواجهة التحديات والمتغيرات ومواكبة لزيادة أعداد المراجعين للمجلس الطبي العام.

وثمن وزير الصحة جهود جميع القائمين على انجاز الفرع الجديد وتدشين العمل فيه.

ومن جهة ثانية أشار الوزير السعيد إلى إعادة جدولة وتنظيم مواعيد مراكز فحص العمالة تيسيرا على المواطنين، وإعطائهم الأولوية لفحص عمالتهم المنزلية، لافتا إلى أن مركز فحص العمالة في مشرف قد شارفت الوزارة بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى على إتمام تجهيزه، والمتوقع أن ينجز نحو 500 معاملة يوميا، ليصل اجمالي المعاملات التي يتم انجازها في جميع مراكز فحص العمالة لما يقارب 4000 معاملة يوميا.

من جهتها أوضحت رئيس المجلس الطبي العام الدكتورة نادية الجمعة أن العمل في الفرع الجديد للمجلس الطبي العام في منطقة الفنيطيس يكون عبر قسم اللياقة الصحية الخاص بالتعيينات، وذلك لخدمة حديثي التخرج المقبولين من قبل ديوان الخدمة المدنية من المواطنين والمواطنات الكرام من قاطني محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.

وأوضحت أن مبنى الفرع الجديد يحتوي قسم للرجال وآخر للنساء، ويضم 8 عيادات للكشف الطبي بواقع 3 عيادات للرجال و5 عيادات للنساء، كما يضم 7 عيادات سحب الدم بواقع 3 عيادات للرجال و 4 للنساء، كما يشمل قسما للطباعة والتراسل الالكتروني.

وأشارت الدكتورة الجمعة إلى أن عينات الفحص للمراجعين يتم تجميعها عبر الفرع، ومن ثم ترسل إلى مختبر الفيروسات التابع لإدارة الصحة العامة ك، والذي بدوره يرسل النتائج للفرع، ومن ثم تزويد أصحابها بها عبر الآلية التنظيمية المحددة بهذا الشأن.

وأوضحت الجمعة بأنه فيما يخص نوعية الأشعة المطلوبة من حديثي التخرج، فإنه قد جرى التنسيق مع مستشفى العدان لإجرائها، كما تم التنسيق مع قسم الأنف والأذن والحنجرة فيه لتوقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة لنوعية الوظائف التي تستدعي ذلك.

ونوهت إلى ضرورة حجز الموعد المسبق عبر موقع الوزارة “فرع الفنيطيس” لعمل الفحوصات التي ينبغي عملها، مثل الأشعة وبعض فحوصات الدم المطلوبة قبل زيارة فرع المجلس الطبي.

وأكدت الجمعة أن افتتاح أفرع للمجلس الطبي العام لأول مرة منذ تأسيسه يعد نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتذليلا لبعض التحديات التي كانت تواجههم ، مشيدة في هذا الصدد بتوجيه و دعم معالي وزير الصحة أ. د. خالد السعيد، ووكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا، وحرصهما على تذليل كل التحديات لانجاز هذا العمل، وصولا إلى ما نراه اليوم من تدشين العمل في فرع “الفنيطيس” وبإذن الله قريباً تكون هناك أفرع أخرى.