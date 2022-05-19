موجة حر شديدة تضرب فرنسا ودرجات حرارة قياسية بالنسبة لشهر مايو

تستمر موجة الحر في جميع أنحاء فرنسا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة في شهر مايو.

وقال معهد تقني اليوم الخميس إن الطقس الحار في الأيام العشرة المقبلة في فرنسا، والذي يأتي بعد هطول أمطار قليلة على مدى عدة شهور، سيسبب أضرارا جسيمة لمحاصيل الحبوب في أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، بما يغذي مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، وفقاً لـ «فرانس24».

وبلغت الحرارة أعلى مستوياتها الثلاثاء عند 32 درجة مئوية.

ويشير الخبراء إلى أن هذ الطقس غير المعتاد يعود لما يعرف بظاهرة «القبة الحرارية» التي أصبحت أكثر حدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي الحقول الفرنسية، تتم إعادة ترتيب جدول أوقات العمال الموسميين لتجنيبهم أسوأ فترات الحرارة خلال النهار. وتثير درجات الحرارة القياسية هذه مخاوف من موسم جفاف تكون تداعياته خطيرة.