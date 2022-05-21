عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 مايو 2022

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روسيا 2018
الكويت تعتلي صدارة ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية
21 مايو، 2022
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عبدالله الشاهين.. رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بـ 11 صوتاً
20 مايو، 2022
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العربي يقلب خسارته إلى فوز (3-2) على الرفاع البحريني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي
19 مايو، 2022
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فرانكفورت بطلا للدوري الأوروبي على حساب رينجرز
19 مايو، 2022
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اقتصاد
عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
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أثرياء التشفير يخسرون 60 مليار دولار مع انهيار سوق العملات المشفرة
14 مايو، 2022
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“بورصة الكويت” تغلق على انخفاض المؤشر العام 273.3 نقطة
12 مايو، 2022
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إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
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رياضة
روسيا 2018
الكويت تعتلي صدارة ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية
21 مايو، 2022
أضف تعليق
عبدالله الشاهين.. رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بـ 11 صوتاً
20 مايو، 2022
أضف تعليق
العربي يقلب خسارته إلى فوز (3-2) على الرفاع البحريني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي
19 مايو، 2022
أضف تعليق
فرانكفورت بطلا للدوري الأوروبي على حساب رينجرز
19 مايو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
أضف تعليق
أثرياء التشفير يخسرون 60 مليار دولار مع انهيار سوق العملات المشفرة
14 مايو، 2022
أضف تعليق
“بورصة الكويت” تغلق على انخفاض المؤشر العام 273.3 نقطة
12 مايو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الكويت تعتلي صدارة ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية
21 مايو، 2022
أضف تعليق
عبدالله الشاهين.. رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بـ 11 صوتاً
20 مايو، 2022
أضف تعليق
العربي يقلب خسارته إلى فوز (3-2) على الرفاع البحريني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي
19 مايو، 2022
أضف تعليق
فرانكفورت بطلا للدوري الأوروبي على حساب رينجرز
19 مايو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
عبدالعزيز بن سلمان: الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران
16 مايو، 2022
أضف تعليق
أثرياء التشفير يخسرون 60 مليار دولار مع انهيار سوق العملات المشفرة
14 مايو، 2022
أضف تعليق
“بورصة الكويت” تغلق على انخفاض المؤشر العام 273.3 نقطة
12 مايو، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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صحة وجمال
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أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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جريدة الوطن
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